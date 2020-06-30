نتنياهو: إيران تواصل تطوير السلاح النووي





وتابع نتنياهو: "سوف نقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفعل كل ما باستطاعتنا، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صباح اليوم، بالمبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، لمناقشة آخر التطورات الأمنية المتعلقة بإيران.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هوك: "إيران تواصل الكذب، وتطوير السلاح النووي، والعالم لا يتخذ أي إجراءات ضدها، ولا يمكن الانتظار لحين انتهاء (كورونا)".وأضاف نتنياهو، "إيران تمنع المراقبين الدوليين من دخول مواقعها النووية، وتشجع المنظمات العسكرية بالعالم، وغالبية دول العالم لا تفعل شيئاً حيال ذلك، وتواصل التعاون مع إيران".