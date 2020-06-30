الصحة العالمية تُرسل فريقاً إلى الصين لتقصي مصدر فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرسال فريق تابع لها للصين، بهدف التوصل إلى فهم أفضل، للطريقة التي بدأ فيروس (كورونا) المستجد بالتفشي، حسب تصريحات للمدير العام للمنظمة، تدروس أدهانوم، الاثنين.



وقال أدهانوم فيما نقلته (سي ان ان): "معرفة مصدر الفيروس مهم جداً جداً"، وأضاف قائلاً: "بإمكاننا إيجاد الفيروس بشكل أفضل عندما نعرف كل شيء عنه، بما في ذلك الطريقة التي بدأ بها (التفشي)".



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن منظمته، سترسل فريقاً إلى الصين الأسبوع المقبل؛ للتحضير لعملية التقصي حول مصدر الفيروس.



وأعرب أدهانوم عن أمله بالتوصل إلى الطريقة، التي بدأ فيها الفيروس بالتفشي، وما الذي يجب فعله للتحضير للمستقبل.