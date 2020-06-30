شؤون فلسطينية

الاحتلال يُهاجم الصيادين في بحر غزة ويتوغل شرقي خانيونس

الاحتلال يُهاجم الصيادين في بحر غزة ويتوغل شرقي خانيونس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبهم، في عرض بحر مدينة غزة، وتوغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرقي خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب غزة، ما اضطر الصيادين للمغادرة والعودة إلى الشاطئ خوفاً من الإصابة.

إلى ذلك، توغلت ثماني آليات عسكرية إسرائيلية، تضم جرافات ودبابات، انطلاقاً من مواقع الاحتلال العسكري الجاثمة على الشريط الحدودي شرقي خانيونس، لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق عبسان شرقي المدينة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار في المكان.

وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي، استهداف الصيادين والمزارعين، وتتوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرقي القطاع.

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