حماس: غزة ستكون حاضرة بميدان المواجهة ضد مخطط (الضم) و(صفقة القرن)

وطالب السلطة برفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية؛ لمواجهة مخططات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، على مسيرات الغضب المقررة غداً؛ لمواجهة قرار الضم و(صفقة القرن)، قائلاً: نحن في حماس ومعنا جميع القوى والفصائل الفلسطينية، حاضرون وموحدون في الميدان؛ لموجهة مخطط الضم الاستعماري.وقال قاسم في تصريح صحفي: غداً الأربعاء الموافق 1/7 بمثابة يوم غضب حقيقي؛ لمواجهة قرار الضم و(صفقة القرن)، وغزة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة، وهي جزء أصيل في مقاومة المخطط الإسرائيلي، وإسقاط رهان تجزئة الوطن.وطالب الناطق باسم حركة (حماس)، بتوحيد الجهد الفلسطيني، وأن تكون هناك حالة وحدة متكاملة، ليس فقط في غزة، بل ينسحب على جميع الساحات؛ لمواجهة مخطط الضم.وأردف: على قيادة السلطة، أن تبادر للدعوة إلي عقد الإطار القيادي الموحد، والذي هو مطلب الفصائل كافة، بما فيها حركة (فتح) وللأسف لم نسمع أي جواب إيجابي من السلطة حتى اللحظة بالخصوص.