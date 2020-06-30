الشرطة بغزة توقيف مواطن لترويجه معلومات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي





وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، تتعلق بحادث مروري وقع في شارع الزهراء جنوب مدينة غزة الأسبوع الماضي.



وأفاد البطنيجي أنه سيتم إحالة المذكور إلى النيابة لأخذ المقتضى القانوني بحقه؛ لتقصّده إثارة البلبلة وإشاعة أخبار مُضللة في الرأي العام.













رام الله - دنيا الوطنأوقفت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، مواطناً على خلفية نشره شائعات ومعلومات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.