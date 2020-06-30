الخارجية: 764 فلسطينياً من العالقين في طريقهم اليوم إلى الوطن

قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين: إنه سيصل إلى أرض الوطن هذا اليوم (764) مواطناً من العالقين القادمين من: تركيا (540)، الإمارات (201)، نيويورك (23).





وأكد، أن سفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قامت بتأمين الحافلات؛ لنقلهم من المطار إلى (معبر الكرامة) مباشرة؛ لتكون في استقبالهم الإدارة العامة للمعابر والحدود، التي تقوم كعادتها بتأمين الماء والوجبات الغذائية لهم، أثناء مكوثهم في معسكر الأمن الوطني في النويعمة.





وأوضح، أن طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، ستستقبلهم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بدعم وإسناد قوات الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن المختلفة.

رام الله - دنيا الوطن