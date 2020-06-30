فلسطين: 255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 13 بالعناية المكثفة وثلاث حرجة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالقدس والضفة الغربية، منذ التحديث المسائي، يوم أمس، وحتى صباح اليوم.



وأفادت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن الإصابات الـ 255 الجديدة، بينهم 53 في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 محافظة بيت لحم، 11 محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.



وحول الحالة الصحية للمصابين، أوضحت الصحة، أن بينهم 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ووضعها حرج.



وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات بـ (كورونا) في فلسطين 2698، وعدد الحالات النشطة 2065،عدد حالات التعافي 625

وعدد حالات الوفاة 8، وعدد الفحوصات المخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3311.



في ذات السياق، أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، عن تسجيل 4 حالات تعافٍ لمرضى بفيروس (كورونا) في حلحول بمحافظة الخليل.