الاحصاء: نخفاض في أسعار المنتج خلال شهر أيار 2020



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 2.35%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 93.01 خلال شهر أيار 2020 مقارنة ﺒ 95.25 خلال شهر نيسان 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.83%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 95.44 خلال شهر أيار 2020 مقارنة بـ 96.24 خلال شهر نيسان 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية



سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 6.93%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 4.64%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 16.28%، وأسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.53%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الثوم الجاف 6.20 شيقل/كيلو، ومتوسط سعر اللوبياء الخضراء 3.62 شيقل/كيلو، ومتوسط سعر البطيخ 1.96 شيقل/كيلو، ومتوسط سعر الخيار 1.82 شيقل/كيلو، وأسعار السلع



ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 4.19%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – 9.51 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر ماعز بلدي - حي 25.60 شيقل/كغم، ومتوسط سعر عجل بلدي حي14.92 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.38%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ضمن هذا النشاط حيث بلغ بالمتوسط 4.86 شيكل/كغم، وبلغ متوسط سعر الخوخ البلدي 2.98 شيكل/كيلو.



وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.



وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 1.49%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.27%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 1.01%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.55%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.48%.



فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.23% خلال شهر أيار/ مايو 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.



رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 2.20% خلال شهر أيار 2020 مقارنة مع شهر نيسان 2020أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 93.25 خلال شهر أيار 2020 مقارنة ﺒ 95.35 خلال شهر نيسان 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً