وزارة المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة
رام الله - دنيا الوطن
نفى عبد الرحمن بياتنة، المتحدث باسم وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تصريحات صحفية، حول صرف الرواتب يوم الأحد المقبل، 5 تموز/ يوليو عبر الصراف الآلي، والاثنين 6 تموز/ يوليو عبر البنوك.
وقال بياتنة وفقاً لصحيفة (الحياة الجديدة): لا توجد أي مستجدات حتى اللحظة، يمكن الحديث فيها بخصوص صرف رواتب موظفي القطاع العام.
وأضاف: "لا يوجد أي مستجدات رسمية يمكن الحديث فيها بخصوص الرواتب، وفي حال وجود أي معطيات حول هذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في الإعلان عنها على موقعها الرسمي".
نفى عبد الرحمن بياتنة، المتحدث باسم وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تصريحات صحفية، حول صرف الرواتب يوم الأحد المقبل، 5 تموز/ يوليو عبر الصراف الآلي، والاثنين 6 تموز/ يوليو عبر البنوك.
وقال بياتنة وفقاً لصحيفة (الحياة الجديدة): لا توجد أي مستجدات حتى اللحظة، يمكن الحديث فيها بخصوص صرف رواتب موظفي القطاع العام.
وأضاف: "لا يوجد أي مستجدات رسمية يمكن الحديث فيها بخصوص الرواتب، وفي حال وجود أي معطيات حول هذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في الإعلان عنها على موقعها الرسمي".
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