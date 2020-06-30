وزارة المالية تُصدر توضيحاً حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عبد الرحمن بياتنة، المتحدث باسم وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تصريحات صحفية، حول صرف الرواتب يوم الأحد المقبل، 5 تموز/ يوليو عبر الصراف الآلي، والاثنين 6 تموز/ يوليو عبر البنوك.



وقال بياتنة وفقاً لصحيفة (الحياة الجديدة): لا توجد أي مستجدات حتى اللحظة، يمكن الحديث فيها بخصوص صرف رواتب موظفي القطاع العام.



وأضاف: "لا يوجد أي مستجدات رسمية يمكن الحديث فيها بخصوص الرواتب، وفي حال وجود أي معطيات حول هذا الموضوع، لن تتردد الوزارة في الإعلان عنها على موقعها الرسمي".