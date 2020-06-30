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تسجيل 714 إصابة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على قيود جديدة للحد من تفشي (كورونا)

تسجيل 714 إصابة.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على قيود جديدة للحد من تفشي (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت الليلة على التعديلات التي أقرها (كبينت- كورونا)، وفرض قيود جديدة على حركة السكان، للحد من تفشي (كورونا).

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة صادقت الليلة على قيود جديدة، لتقليص تجمهر السكان في المناسبات الخاصة، والأماكن والقاعات المغلقة. 

وقالت القناة: إن الحكومة، قررت تقليص عدد المشاركين في الأعراس والجنازات ودور العبادة، حتى 50 شخصاً فقط، والسماح بمشاركة 250 شخصاً فقط، في المتنزهات العامة، والأماكن المفتوحة.  

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن هذه القيود والتعليمات الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ العاشر من شهر تموز/ يوليو المقبل، وسيتم العمل بها حتى نهاية الشهر. 

هذا وأشارت القناة، إلى أنه تم تسجيل 700 إصابة جديدة، اليوم، ليرتفع بذلك عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 24,441 إصابة.

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