غزة: إصابتان في حادثي سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور، بوجود حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثين سير، نتج عنهما إصابتين، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، ويتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.