الأسير فادي غنيمات يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع

يواصل الأسير فادي غنيمات من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السابع على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.







وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، صباح اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تواصل استغلال أزمة جائحة (كورونا) لتصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى الإداريين، وتمديد فترات اعتقالهم، وبحق الحركة الأسيرة بشكل عام.

رام الله - دنيا الوطنوفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر، أوضح أبو بكر، أن وضعه خطير، ويتعرض لضييق في الحنجرة، ولا يستطيع تناول الطعام، وذلك بعد اكتشاف ورم جديد يتضاعف، ويؤدي إلى تدهور مستمر لحالته الصحية.