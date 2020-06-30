أسير من جنين يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير سائد يحيى محمود عز الدين، من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور: إن الأسير عز الدين محكوم بالسجن لمدة 20 عاماً، وأمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي، وحرم من زيارات ذويه.