أبرز العناوين: (خطة الضم) الشغل الشاغل للمواقع الإخبارية الإسرائيلية صباح اليوم

قبيل الضم، الفلسطينيون يقترحون العودة للمفاوضات.





الصين صادقت على القانون الذي يوسع صلاحياتها في هونغ كونغ.





حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة، (28) درجة في تل أبيب.





وزارة الصحة الإسرائيلية، خففت من تشديد الإجراءات للحصول على موافقة وزراء (كبنيت- كورونا).





(ليس لدينا ما نأكل): أزمة الصيادين في عكا.





هــآرتس:



شهر بعد مقتل إياد الحلاق في القدس، للمحققين لا يوجد تصوير لعملية إطلاق النار.





وزارة الصحة الإسرائيلية: (686) مصاب (كورونا) في إسرائيل خلال يومين.





الصين صادقت على قانون الأمن الذي يعزز دورها في هونغ كونغ.





عشرات المتظاهرين من حركة الاحتجاجات (الرايات السود) تظاهروا في تل أبيب، ضد الحكومة الإسرائيلية، تسببوا بالفوضى.





الوزراء قرروا أن الامتحانات الأكاديمية لطلبة الجامعات، ستكون من البيت.





وزير الأمن الداخلي أمير أوحنا، يسعى لتأجيل قانون منع الدعارة في إسرائيل لمدة نصف عام.





معاريف:



الحكومة صادقت في استطلاع تلفوني على إجراءات مواجهة (كورونا)، حفلات الزواج حتى (250) مشاركاً، وبقية التجمعات حتى (50) مشاركاً.





(573) مصاب (كورونا) منذ أمس.





وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في مقالة له في (معاريف): "لماذا لا للضم".





عائلة طفلة من قضية لاعبي مكابي تل أبيب: " كانت دائماً فرحة، اليوم لا تنام في الليل".





الوزير عمسالم: ممنوع تفويت فرصة فرض السيادة الإسرائيلية.





جنتس: " كل ما هو غير مرتبط بـ (كورونا) يمكن أن ينتظر".





نتنياهو: خطة الضم غير مرتبطة بـ (كحول لفان).





موقع واللا نيوز:



يوم قبل الضم: الجيش الإسرائيلي ينتظر البيت الأبيض، ويستعد للعمليات وإطلاق القذائف من غزة.





بدلاً من فتح أقسام (كورونا) قلصوها، هل سيقلل ذلك من حالات الوفيات؟





الحكم الذاتي لهونغ كونغ سيلغى، الصين تقر قانون يوسع صلاحياتها هناك.





تأجيل التصويت على قانون تعقب جهاز (شاباك).





الحكومة صادقت على الإجراءات لمواجهة (كورونا)، التجمعات حتى 50 شخصاً.





إلى جانب نتنياهو، المتدينون طلبوا من جنتس التنازل عن طلب موازنة لعامين.





إسرائيل هيوم:



تحليل: نتنياهو يريد تفجير العلاقات مع جنتس في الوقت المناسب له، لكنه سيحرق نفسه.





نتنياهو ضد جنتس: "فرض السيادة غير مرتبطة بـ (كحول لفان).





أنباء عن أن الفلسطينيين مستعدون للمفاوضات مع "إسرائيل".





الحكومة صادقت على تشديد جديد بإجراءات مواجهة (كورونا).





(588) حالة (كورونا) جديدة في يوم واحد.





نقص في أقل من (300) ممرضة، جر إسرائيل لموجه ثانية من تفشي فيروس (كورونا).





كان الإخبارية العبرية:



نتنياهو يُلمح: الضم لن يكون في الأول من تموز.





حوالي 1.5 مليون طالب خرجوا اليوم لإجازة.





وزير الخارجية الأمريكي: سنتأكد من عدم وجود سلاح نووي لدى إيران.