شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.6% بالضفة و6.1% بغزة

الإحصاء: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.6% بالضفة و6.1% بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء: ان التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة، تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع 2019 بالأسعار الثابتة، (وكان الانخفاض الأهم في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 9%، التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 9%، الإنشاءات بنسبة 21%، المعلومات والاتصالات بنسبة 5%، الادارة العامة والدفاع بنسبة 6%). 

في المقابل، ظهر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3.4% بالمقارنة مع الربع المناظر 2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,150 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 670 مليون دولار أمريكي.

تجدر الاشارة الى أنه تم خلال الربع الأول اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتباراً من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020.

انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 802 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6% بالمقارنة مع الربع الرابع 2019، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,151 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة مع الربع الرابع 2019، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 331 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7% مقارنة مع الربع الرابع 2019.

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