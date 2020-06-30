شؤون فلسطينية

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون الليلة، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم غد الأربعاء صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الخميس المقبل صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وشديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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