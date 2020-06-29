شؤون فلسطينية

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
ترأس اللواء يونس العاصي، محافظ طوباس، اليوم، اجتماع لجنة الطوارئ العليا بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، وذلك بحضور العميد محمد أبو هيفا، قائد منطقة طوباس، وممثلي الأجهزة الأمنية والمدنية، ولجان الرقابة والتفتيش على الالتزام بالبروتوكول الصحي، ولجان الطوارئ الفرعية والتطوعية المساندة.

وأكد على ضرورة الالتزام بكافة معايير الصحة والوقاية للحماية من فيروس (كورونا)، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، والتقيد بإجراءات السلامة الصحية.

وأثنى العاصي على جهود الطواقم الصحية، التي توصل الليل بالنهار؛ للعمل على إجراء الفحوصات اللازمة للحالات المشكوك فيها أو الحالات العشوائية، مشيداً أيضاً بدور الأجهزة الأمنية التي توصل الليل بالنهار؛ للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وشدد العاصي على ضرورة أن تتخذ اللجان المتخصصة دورها في تنفيذ الإجراءات المقررة، وتأخذ على عاتقها اتخاذ أي قرار لأي مخالف للبروتوكول الصحي أو لا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.

أخبار ذات صلة

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

أبو مرزوق: أبو مازن يُعيق إعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34;

أبو مرزوق: أبو مازن يُعيق إعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة خطة "الضم"

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34; الثلاثاء

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34; الثلاثاء

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

&#34;التنسيقية الأوروبية&#34; تدعو لإعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ &#34;الضم&#34;

"التنسيقية الأوروبية" تدعو لإعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ "الضم"

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي