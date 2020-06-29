محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا



وأكد على ضرورة الالتزام بكافة معايير الصحة والوقاية للحماية من فيروس (كورونا)، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، والتقيد بإجراءات السلامة الصحية.



وأثنى العاصي على جهود الطواقم الصحية، التي توصل الليل بالنهار؛ للعمل على إجراء الفحوصات اللازمة للحالات المشكوك فيها أو الحالات العشوائية، مشيداً أيضاً بدور الأجهزة الأمنية التي توصل الليل بالنهار؛ للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.



وشدد العاصي على ضرورة أن تتخذ اللجان المتخصصة دورها في تنفيذ الإجراءات المقررة، وتأخذ على عاتقها اتخاذ أي قرار لأي مخالف للبروتوكول الصحي أو لا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.

رام الله - دنيا الوطنترأس اللواء يونس العاصي، محافظ طوباس، اليوم، اجتماع لجنة الطوارئ العليا بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، وذلك بحضور العميد محمد أبو هيفا، قائد منطقة طوباس، وممثلي الأجهزة الأمنية والمدنية، ولجان الرقابة والتفتيش على الالتزام بالبروتوكول الصحي، ولجان الطوارئ الفرعية والتطوعية المساندة.