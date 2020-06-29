مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الاثنين، 1566 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة والسكان في البلاد: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى يوم الاثنين، هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، كما تم تسجيل 2872 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.



وبدأ يوم السبت، سريان قرارات الحكومة، برفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 آذار/ مارس وفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.









رام الله - دنيا الوطن