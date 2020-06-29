شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلة الثلاثاء الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو صافياَ بوجه عام وشديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-18 29-19 32-21 بيت لحم 27-18 29-19 32-21
رام الله والبيرة 26-17 28-18 31-20 طولكرم 29-21 30-21 32-22
نابلس 28-19 30-20 33-22 قلقيلية 29-21 30-21 32-22
جنين 30-21 32-22 35-24 سلفيت 27-18 29-19 32-21
طوباس 30-21 32-22 35-24 روابي 28-19 30-20 33-22
الخليل 26-17 28-18 31-20 غزه 28-22 29-22 31-23
أريحا 36-25 38-26 41-28 خانيونس 28-22 29-22 31-23
الأغوار الشمالية 34-23 36-24 39-26 رفح 29-21 30-21 32-22

أخبار ذات صلة

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أبو مرزوق: أبو مازن يُعيق إعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34;

أبو مرزوق: أبو مازن يُعيق إعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة خطة "الضم"

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34; الثلاثاء

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

محافظ طوباس يترأس اجتماع لجنة الطوارئ العليا

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

عائلة عريقات تُصدر بياناً حول إعدام ابنها أحمد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34; الثلاثاء

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

&#34;التنسيقية الأوروبية&#34; تدعو لإعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ &#34;الضم&#34;

"التنسيقية الأوروبية" تدعو لإعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ "الضم"

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي