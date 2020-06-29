شؤون فلسطينية

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء
منطقة غور الأردن
رام الله - دنيا الوطن
تطلق وزارة الإعلام، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء، موجة بث إعلامية موحدة في كافة محافظات الوطن، وعبر شبكة الإعلام الوطني الموحد للإذاعات والتلفزيونات الشريكة، لمواجهة الإعلان الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

ودعت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الإذاعات والتلفزيونات ووكالات الأنباء الشريكة، ضمن موجة البث الموحد، التي بدأت الوزارة بإطلاقها منذ مطلع آذار/ مارس 2020 إلى المشاركة في هذه الموجة التي تطلقها الوزارة بالشراكة مع وزارة الثقافة من مقر إذاعة صوت النجاح- نابلس.

وتستهدف هذه الموجة، تسليط الضوء على الدور الإعلامي والثقافي في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية، والتي تعد استمراراً للاحتلال والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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