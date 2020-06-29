وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين: إن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، يواصل اتصالاته، بهدف بحث سُبل تنسيق المواقف والجهود؛ لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية.





وأضافت، أن الاتصالات، تهدف لإعادة إطلاق مفاوضات سلمية جادة؛ لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.



وشملت هذه الاتصالات، محادثات عبر الهاتف مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانكا غونزاليس، والمبعوث الأممي للعملية السلمية نيوكولاي ملادينوف، شدد خلالها الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود؛ لوقف الضم، وتأكيد رفضه للقرار، الذي يعد خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً للجهود السلمية.



وثمن الصفدي، خلال اتصاله مع وزيرة خارجية إسبانيا، موقف بلادها، وموقف الاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا رفض الضم والتمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين.



وأكد، خلال الاتصالين، أهمية الدور الأوروبي، والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة؛ لتجنيب المنطقة التبعات الكارثية لقرار الضم، وإيجاد أفق حقيقي؛ لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، سبيله الوحيد.

رام الله - دنيا الوطن