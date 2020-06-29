قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، أن قوة إسرائيلية خاصة، اختطفت مساء اليوم الاثنين، شاباً من مخيم جنين.



وأضافت: بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت أحد المتنزهات على شارع جنين-الناصرة، واختطفت الشاب حمزة محمد رحال (20 عاماً).