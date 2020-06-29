قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، أن قوة إسرائيلية خاصة، اختطفت مساء اليوم الاثنين، شاباً من مخيم جنين.
وأضافت: بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت أحد المتنزهات على شارع جنين-الناصرة، واختطفت الشاب حمزة محمد رحال (20 عاماً).
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، أن قوة إسرائيلية خاصة، اختطفت مساء اليوم الاثنين، شاباً من مخيم جنين.
وأضافت: بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت أحد المتنزهات على شارع جنين-الناصرة، واختطفت الشاب حمزة محمد رحال (20 عاماً).
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