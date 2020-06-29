رواجبة: قلقيلية تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وأضاف في بيان صحفي أصدره مكتبه ونشرته المحافظة عبر(فيسبوك): أن هناك إصابتين من القادمين من خارج الوطن، والثالث هو أحد عناصر الأمن الفلسطيني، حيث يعمل خارج المحافظة.



وتابع رواجبة: تم نقل الحالات الثلاث الى محافظة طولكرم لمتابعة وضعهم الصحي، كون عدد الإصابات أقل من خمس، و"لا قدر الله في حال زاد العدد سيتم إعادة افتتاح مدرسة القلب الكبير".



وجدد التأكيد على ما تم إعلانه سابقاً بإغلاق الصالات ومنع الاحتفالات بكافة أشكالها سواءً كان ذلك في المناطق المغلقة أو المفتوحة، ومنع التجمعات بكافة أشكالها وإلغاء كافة أشكال الاحتفالات، وبيوت العزاء.



وأكد محافظ قلقيلية أن الحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية مقلقة ونراهن على الوعي الوطني لدى أبناء شعبنا، ومنذ الغد سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت والأفراد الذين لم يتقيدوا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة وستقوم اللجان المتخصصة بالتفتيش وتكثيف جولاتها، ومخالفة المتجاوزين.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة إنه تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) هذا اليوم في المحافظة.