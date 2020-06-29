الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، إن الجيش يجري هذه الليلة، مناورة عسكرية في "غلاف غزة".





وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلية إن مناورة عسكرية ستبدأ في غلاف غزة بعد قليل، ومن المتوقع أن تستمر عدة ساعات.





وأضاف: سيشعر سكان الغلاف خلالها بحركة نشطة للمركبات العسكرية والطائرات وقوات الأمن، علماً بأن المناورة مُخطط لها مسبقًا.





رام الله - دنيا الوطن