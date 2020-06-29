دولي

البيت الأبيض: ترامب يعتبر ارتداء الكمامات "خياراً شخصياً"

البيت الأبيض: ترامب يعتبر ارتداء الكمامات "خياراً شخصياً"
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن قرار وضع كمامة لمنع انتشار فيروس (كورونا)، قرار شخصي.

وعندما سُئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، عن أمر جديد لوضع كمامات في جاكسونفيل بفلوريدا، حيث سينعقد جانب من مؤتمر الترشيح الخاص بالحزب الجمهوري، قالت: "إنه خياره أن يضع كمامة. إنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأضافت: "هو يشجع الناس على اتحاذ القرار الأفضل لسلامتهم. لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات ومع فعل ما يطلبه قضاؤك المحلي".

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: نتنياهو ألمح لأعضاء (ليكود) بأن &#34;الضم&#34; لن يبدأ بالموعد المحدد

قناة إسرائيلية: نتنياهو ألمح لأعضاء (ليكود) بأن "الضم" لن يبدأ بالموعد المحدد

للتحقيق في أصل (كورونا).. &#34;الصحة العالمية&#34; سترسل فريقاً للصين الأسبوع المقبل

للتحقيق في أصل (كورونا).. "الصحة العالمية" سترسل فريقاً للصين الأسبوع المقبل

ارتفاع كبير بعدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع كبير بعدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

إيران تُصدر أمر اعتقال بحق دونالد ترامب.. وواشنطن ترد

إيران تُصدر أمر اعتقال بحق دونالد ترامب.. وواشنطن ترد

&#34;الصحة العالمية&#34;: فيروس (كورونا) لا يقترب من نهايته

"الصحة العالمية": فيروس (كورونا) لا يقترب من نهايته

روسيا: تسجيل أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

روسيا: تسجيل أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل تعلن تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تفشي وباء (كورونا)

إسرائيل تعلن تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تفشي وباء (كورونا)

ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن (كورونا)

ألمانيا تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة &#34;الضم&#34; الثلاثاء

إطلاق موجة بث إعلامية موحدة لمواجهة خطة "الضم" الثلاثاء

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

وزير الخارجية الأردني يواصل اتصالاته لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شاباً من مخيم جنين

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رواجبة: قلقيلية تُسجّل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية في "غلاف غزة"

&#34;التنسيقية الأوروبية&#34; تدعو لإعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ &#34;الضم&#34;

"التنسيقية الأوروبية" تدعو لإعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال تنفيذ "الضم"

فتوح يلتقي السفير الهولندي ويطلعه على آخر التطورات

فتوح يلتقي السفير الهولندي ويطلعه على آخر التطورات

محافظ نابلس يُصدر بياناً بشأن شاب انتشرت صورته عبر مواقع التواصل

محافظ نابلس يُصدر بياناً بشأن شاب انتشرت صورته عبر مواقع التواصل

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

السيسي يُوضح سبب مقولة: &#34;هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه&#34;

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"