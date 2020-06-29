البيت الأبيض: ترامب يعتبر ارتداء الكمامات "خياراً شخصياً"

وعندما سُئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، عن أمر جديد لوضع كمامات في جاكسونفيل بفلوريدا، حيث سينعقد جانب من مؤتمر الترشيح الخاص بالحزب الجمهوري، قالت: "إنه خياره أن يضع كمامة. إنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وأضافت: "هو يشجع الناس على اتحاذ القرار الأفضل لسلامتهم. لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات ومع فعل ما يطلبه قضاؤك المحلي".





رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن قرار وضع كمامة لمنع انتشار فيروس (كورونا)، قرار شخصي.