الرئيس عباس لنظيرته السويسرية: نرفض خطط الضم سواءً أكانت كاملة أو جزئية

أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، على الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى (صفقة القرن)، المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية.



وشدّد خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيسة سويسرا، سيمونيتا سوماروغا، على رفضه لخطط الضم الإسرائيلية، سواء أكانت كاملة أو جزئية.



وجرى خلال الاتصال، الحديث عن تطورات الأوضاع الوبائية، والجهود الدولية الرامية لمواجهة جائحة فيروس (كورونا) الذي يهدد البشرية جمعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما تم التطرق للموضوع السياسي، حيث أكدت الرئيسة سوماروغا، موقف سويسرا الرافض لأية أعمال أحادية، وعدم القبول بأية تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية، داعية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الحوار.



وشددت رئيسة سويسرا، على أن بلادها ستواصل تقديم الدعم لـ (أونروا)، وفي المجالات الصحية في مكافحة (كورونا).



بدوره، ثمن الرئيس مواقف سويسرا الداعمة للالتزام بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، ودعمها المتواصل لوكالة (أونروا).

رام الله - دنيا الوطن