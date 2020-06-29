شؤون فلسطينية

فتوح يلتقي السفير الهولندي ويطلعه على آخر التطورات

فتوح يلتقي السفير الهولندي ويطلعه على آخر التطورات
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، اليوم الإثنين سفير مملكة هولندا لدى فلسطين كايس ڤان بار، وسكرتير اول للشؤون السياسية وحقوق الانسان ماوريتس اوسكام، والسيد وديع رزوق مسؤول السياسات العليا،وتباحث الطرفان الرفض الكلي لضم اجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.

وأوضح فتوح، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، أن قرار  القيادة الفلسطينية والرئيس حل جميع الاتفاقيات مع إسرائيل جاء بسبب التجاوزات الإسرائيلية للقانون الدولي، خاصة الإعلان الأخير عن قرار ضم أراضي في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، مما سيؤدي إلى نسف حل الدولتين وعملية السلام.

ودعى فتوح إلى سلام مبني على المبادرة العربية والقانون الدولي تحت رعاية دولية، مؤكداً أن المعركة التي تخوضها القيادة في جميع المحافل الدولية لمواجهة قرار الضم، تأتي في ظروف غاية في التعقيد، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

ودعى فتوح مملكة هولندا إلى الإعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 4 حزيران 1967وكذلك الإتحاد الاوروبي، والضغط العملي على الاحتلال. 

من جانبه، أكد ڤان بار وقوف بلادها إلى جانب الحق الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية،وأكد على رفض بلاده لقرارا ضم اجزاء من الاراضي الفلسطينية وقد تواصلت بلاده بشكل مكثف مع اسرائيل من أجل التراجع عنه. 

كما شددا على أن مملكة هولندا من الدول الداعمة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام وحل الصراع القائم في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أوضح فتوح أن المقاومة الشعبية السلمية هي حق مشروع يجب المضي قدما بها، لنيل الحقوق المشروعة لشعبنا.

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