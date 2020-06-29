محافظ نابلس يصدر بياناً بشأن شاب انتشرت صورته عبر مواقع التواصل





وقال في البيان الذي نشرته المحافظة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الشاب الذي انتشرت صورته على وسائل التواصل الاجتماعي هو أحد المصابين بفيروس (كورونا)، وقد طُلب منه أن يحجر نفسه في المنزل، ثم أحضره والده واستلقى بنفسه على الأرض -محتجّاً- في ساحة المحافظة، بعد ذلك نُقل إلى مستشفى الخدمات الطبية العسكرية وهو لا يعاني من أية أعراض".



وأضاف محافظ نابلس: "علمًا بأنّ المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض ولا يلزمهم أي تدخل طبي يتم عزلهم في منازلهم حسب البروتوكول المقرر لدى وزارة الصحة بسبب ارتفاع أعداد المصابين".



ووقال رمضان: "إنا وإذ نتفهّم حالة الخوف والإرباك لدى بعض المصابين، إلّا أننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن جهات الاختصاص (الطب الوقائي) وعلى رأسها تعليمات الحجر المنزلي التي تكفل محاصرة انتشار الوباء وعدم انتقاله للآخرين".



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، بياناً، بشأن شاب انتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك).