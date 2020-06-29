عاجل

  • الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار بمنطقة مفتوحة بجنوب غلاف غزة بعد إطلاق نار ليس صاروخياً

شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت رئيس دائرة اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد الجماصي، تصريحاً صحفياً حول قرار الضم الإسرائيلي.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط إلى الانخراط في أوسع مقاومة ومواجهة شاملة مع الاحتلال ميدانياً وسياسياً وقانونياً وإعلامياً وكفاحياً، لإجهاض مخططات "العدو".

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين على اعتماد يوم الأربعاء المقبل يوم غضب شعبي، رفضًا للجريمة الإسرائيلية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في الوقت الذي يستعد فيه العدو الصهيوني ومن خلفه الإدارة الأمريكي المتصهينة، ومعهم بعض المتآمرين من العرب، لإعلان مؤامرة جديدة ضد أرض فلسطين وشعبها الحر، مؤامرة سرقة الأراضي، فيما يسمى "بالضم" لتلتحق ببقية الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يجثم العدو على صدرها من أكثر من 73 عام، والتي بدأت بنكبة عام 1948م، ثم نكبة أوسلو.

فإننا في دائرة شؤون اللاجئين نحذر من المخاطر المترتبة على جريمة السرقة الجديدة "الضم" التي ينوي كيان الاحتلال الصهيوني القيام بها، والتي تأتي في سياق ما يسمى بصفقة القرن التي ترفضها كل مكونات شعبنا المناضل، ونعتبر هذه الخطوة عدوانًا فجاً جديدًا على شعبنا، لتكتمل فصول الجريمة التي تدعمها وتساندها الإدارة الأمريكية المتصهينة.

وكما أسقطنا كافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا وأرضنا فإننا نستطيع بوحدة موقفنا الفلسطيني الرافض للصفقة ومخططات الضم وسرقة الأراضي نستطيع مواجهة هذه الجريمة، داعين في ذات الوقت إلى تصليب وحدة الموقف الفلسطيني على طريق تعزيز الوحدة الداخلية، عبر التوافق على خطة وطنية شاملة لمواجهة ومقاومة الاحتلال، على طريق إنهاءه وإزالته عن أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية.

وندعو جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط إلى الانخراط في أوسع مقاومة ومواجهة شاملة مع الاحتلال ميدانياً وسياسياً وقانونياً وإعلامياً وكفاحياً، لإجهاض مخططات العدو، فخطورة اللحظة الراهنة لا تترك متسعا للخلافات السياسية، فلنعمل جميعا لاستيعاب كامل للجهود الوطنية لتدشين مرحلة المواجهة الشاملة في كل الميادين.

-كما ندعو شعبنا اللاجئ في المنافي والشتات إلى الشروع في حراك شعبي للتعبير عن الغضب والرفض لجميع مخططات العدو لتصفية القضية الفلسطينية، للحيلولة دون صنع نكبة لجوء جديدة لأهلنا في الضفة والأغوار.

إن مثل هذه الجريمة تستوجب من الدول العربية اتخاذ موقف عملي لمواجهة السطو على أجزاء جديدة من الضفة الغربية المحتلة، لذا نطالب جامعة الدول العربية بالتحرك السياسي والقانوني باتجاه محاكمة الاحتلال وملاحقة قادته على جرائمهم الخطيرة بحق شعبنا، وإسناد شعبنا عبر دعم صموده وتثبيته على أرضه ووطنه ومقدساته بشكل يمنع الاحتلال من التأثير السياسي والميداني والإنساني وفي كافة المجالات.

ونؤكد في دائرة شؤون اللاجئين على اعتماد يوم الأربعاء المقبل يوم غضب شعبي، رفضًا للجريمة الصهيونية، وعلى ضرورة تشكيل لجان حماية شعبية في الضفة الغربية للتصدي لخطة الضم، والعمل على تشكيل لجنة قانونية لتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

لسنا دعاة حرب، ولكننا مستعدون للدفاع عن حقوق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

أخبار ذات صلة

محافظ نابلس يصدر بياناً بشأن شاب انتشرت صورته عبر مواقع التواصل

محافظ نابلس يصدر بياناً بشأن شاب انتشرت صورته عبر مواقع التواصل

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار جنوب &#34;غلاف غزة&#34; بعد إطلاق نار ليس صاروخياً

الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار جنوب "غلاف غزة" بعد إطلاق نار ليس صاروخياً

فلسطين: 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعدد إصابات اليوم 195

فلسطين: 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعدد إصابات اليوم 195

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

محافظ قلقيلية: إصابتان بفيروس (كورونا) من سكان المحافظة قادميْن من الخارج

محافظ قلقيلية: إصابتان بفيروس (كورونا) من سكان المحافظة قادميْن من الخارج

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

السيسي يُوضح سبب مقولة: &#34;هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه&#34;

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"