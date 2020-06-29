الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار جنوب "غلاف غزة" بعد إطلاق نار ليس صاروخياً
رام الله - دنيا الوطن
وكان موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أكد أن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم الإثنين، في إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي (أشكول).
وأضاف: أن سمع انفجار بعد صفارت الإنذار.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أنه قبل قليل تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة في جنوب غلاف غزة، نتيجة إطلاق نار ليس صاروخياً.
وكان موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أكد أن صفارات الإنذار انطلقت مساء اليوم الإثنين، في إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي (أشكول).
وأضاف: أن سمع انفجار بعد صفارت الإنذار.
من جهتها، قالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه يتم الفحص ما إذا كان انطلاق صفارات الإنذار في أشكول، سببه إطلاق نار من جهة مصر.
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