فلسطين: 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعدد إصابات اليوم 195

سجلت فلسطين اليوم الإثنين، 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) للمستجد، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 195 حالة.



وقالت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة: إن من بين الإصابات، 80 في محافظة الخليل (41 يطا، 2 مخيم الفوار، 3 دورا، 34 مدينة الخليل)، و17 من محافظة نابلس (11 مدينة نابلس، 4 مخيم بلاطة، 1 دوما، 1 سبسطية)، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة.





وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، منذ صباح اليوم الإثنين إلى 195 إصابة.



وأضافت: أن عدد الحالات الاجمالي 2443، وعدد الحالات النشطة 1814، فيما يبلغ عدد حالات الشفاء 621، وعدد الوفيات 8.





رام الله - دنيا الوطن