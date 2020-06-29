إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين





1. لصالح السكان الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح التجارة، BMC، والاحتياجات الطبية، ولم الشمل، والاحتياجات القضائية، تصاريح الحالات الإنسانية الإضافية، عمال قطاع الطب والتمريض والعمال في المنطقة الصناعية "عطروت" وغير ذلك.





2. سيجري العمل في معبريْ "برطعة" و"النبي إلياس" على النحو المعتاد لصالح سكان منطقة التماس؛ بينما سيجري العمل في معابر الجلمة، وطولكرم، وإيال وترقوميا بين الساعات 06:00 صباحًا و16:00 عصرًا.





3. أما معبر نعلين فسيبدأ العمل فيه اعتبارًا من الساعة 04:00 فجرًا، فيما معبرا "موديعين" و"جبعة" فسيكونان مغلقين أمام المشاه.





4. سيجري العمل في معبر الظاهرية في يوم الثلاثاء فقط في هذه المرحلة بين الساعات 06:00 صباحًا و11:00 من قبل الظهر؛ بينما يجري العمل في معابر قلنديا، والزيتون و(راحيل) (300) على النحو المعتاد.



وشددت الإدارة المدنية على أن نشاط مراكز الخدمة وشبابيك استقبال الجمهور مستمر في هذه الأيام لصالح السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بدون أي تغيير.



وقالت: "استمراراً للإعلان عن دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خلال اليومين الماضيين، للمكوث لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل تفشي فيروس (كورونا)، في الضفة الغربية"، ستعمل المعابر اعتبارًا من يوم غد، الثلاثاء الموافق 30.06، على النحو التالي: