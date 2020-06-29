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محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة
رام الله - دنيا الوطن
قامت لجان الصحة والسلامة العامة المختصة في محافظة الخليل، بتفتيش ومتابعة 157 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية يوم أمس الأحد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات، بأنه تم اغلاق أربع منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

وتم توجيه التنبيه الشديد لثلاث منشآت لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.







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