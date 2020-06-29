للتحقيق في أصل (كورونا).. "الصحة العالمية" سترسل فريقاً للصين الأسبوع المقبل

مدينة ووهان

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة يوم الاثنين: إن المنظمة سترسل فريقاً إلى الصين الأسبوع المقبل، للتحقيق في أصل فيروس (كورونا) المستجد، كما نقلت وكالة (رويترز).



وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.



وقال الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم الذي تنفيه بكين بشدة.