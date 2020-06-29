"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لليوم الثالث على التوالي لا يوجد وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، لافتة إلى عدد الوفيات مستقر عند 160 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات الى 2535 إصابة، و1354 حالة تعافٍ.



وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن من بين الإصابات، هناك 26 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع العالقين وتأمين عودتهم الى ارض الوطن أن الوزارة طلبت من سفارات دولة فلسطين وشركائها في خلايا الازمة ولجان الطوارئ سرعة تحديث الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعالقين من ابناء شعبنا الأحباب المقيمين في قطاع غزة، مؤكدا أنه جاري العمل والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للحصول على الأذونات والموافقات اللازمة لاستكمال حملة عودة الأحباب إلى قطاع غزة.



وأكدت الوزارة أنه لن تكتمل الفرحة الفلسطينية الا بعودة جميع الفلسطينيين العالقين الى أسرهم وذويهم في الضفة والقطاع.



وأوضحت الوزارة في تقريرها، أنه بحضور السفير احمد الديك ممثلا لوزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، فقد غادر ظهر هذا اليوم ما يقارب 101 من المواطنين والأسر الفلسطينية عبر معبر الكرامة في طريقهم إلى مطار الملكة علياء الدولي، متجهين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للالتحاق بأعمالهم وذويهم المقيمين هناك، وذلك بعد ان استكملت الوزارة وجهاز المخابرات العامة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة جميع الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرتهم مع الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وأجهزتها وهيئاتها المختصة، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ولجنة الازمة المركزية في المملكة، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين.



وقدمت الإدارة العامة المعابر والحدود وشرطة المعابر والأجهزة المختصة جميع التسهيلات اللازمة لتأمين مغادرتهم بشكل صحي ومريح، كما امنت سفارة دولة فلسطين في عمان الحافلات التي ستقلهم من الجانب الأردني إلى المطار.



إلى ذلك، أكدت الوزارة، أنه وصل الى ارض الوطن 11 مواطناً من الاحباب الذين كانوا عالقين في جمهورية الهند، وقد تم نقل العالقين جميعا من دلهي الى عمان على نفقة وزارة الخارجية الهندية، كما قدمت الحكومة الهندية مساعدة طبية الى دولة فلسطين تم شحنها على نفس الطائرة، ومراعاة للظروف التي مر بها المواطنين الفلسطينيين بسبب الحجر لمدة تزيد على المئة يوم فقد تم ايضا دفع اجرة نقلهم من مطار الملكة علياء الى الجسر من صندوق المساعدات الذي انشئ لهذا الغرض في سفارة دولة فلسطين في الهند.



وكانت السفارة قد دفعت ايضاً اجرة الفنادق التي يقيم بها المرضى في الثلاثة أشهر الماضية. كما استضافت السفارة المرضى لمدة اربعة ايام في فندق في نيودلهي استعدادا للسفر، وكان السفير في وداعهم صباح هذا اليوم في مطار دلهي.



وعبر المواطنين عن سعادتهم بعودتهم الى ارض الوطن وبما قدمته السفارة لهم من خدمات. هذا وتشكر الوزارة جمهورية الهند رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها لشعبنا وعلى المساعدات التي قدمتها لدعم احتياجات الحكومة الفلسطينية الطبية.



في السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية انه تم تسجيل 26 اصابة جديدة في صفوف الجالية، في تكساس، فلوريدا، وكاليفورنيا، ليرتفع عدد الاصابات الى 1147اصابة، ولم تسجل اية حالة وفاة جديدة بين صفوف ابناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.



إلى ذلك، افادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بانتهاء ازمة العالقين من ابناء الجالية الفلسطينية والذين كانوا متواجدين في إسطنبول، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم في تركيا، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين عدم اصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم نقلهم عبر الخطوط الجوية الليبية الى مطار مصراتة الدولي وعودتهم الى بيوتهم سالمين.



وقد كان في استقبالهم مندوب عن سفارة دولة فلسطين ولجنة مجلس الجالية الفلسطينية في مدينة مصراته. وتقدمت السفارة بالشكر والتقدير والامتنان الى حكومة ليبيا الشقيقة وخاصة وزارة الخارجية ولجنة الازمة والقنصلية الليبية في اسطنبول والذين لم يدخروا أي جهد لمساعدة وخدمة ابناء فلسطين لتامين عودتهم الى اسرهم وذويهم.



إلى ماليزيا، فقد أكدت سفارة فلسطين هناك، أنه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية في ماليزيا ودول الاعتماد (تايلند، المالديف، سلطنة بروناي دار السلام). وافادت بعقد اجتماع بين السفير ووزير الصحة الماليزي لبحث اوجه التعاون المشترك في المجال الصحي بين البلدين.



وشكر السفير الحكومة الماليزية على تبرعاتها للشعب الفلسطيني اثناء تفشي فيروس كورونا. من جانب آخر، يتابع قسم الشؤون القنصلية بالسفارة تقديم ما يلزم من خدمات قنصلية لأبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، كما تتابع ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الماليزية، حيث تستمر بالتواصل مع مراكز الهجرة للوقوف على أحوال المعتقلين الفلسطينيين وأكدت عدم تسجيل أية اصابة بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين لغاية اللحظة.



كما تستمر السفارة بتوزيع المساعدات على المحتاجين من أبناء الجالية والطلاب. وتتابع السفارة مع الجهات المختصة في مملكة تايلاند وفاة أحد أبناء الجالية إثر نوبة قلبية، وتم التواصل مع ذويه لإتمام إجراءات الدفن في تايلاند.



في سياق آخر، اكدت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف أبناء الجالية، وإنها تتابع أوضاع (18) عالقاً في مملكة النرويج وجمهورية أيسلندا بانتظار التنسيق لهم ليتمكنوا من العودة الى ارض الوطن.