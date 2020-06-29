محافظ قلقيلية: إصابتان بفيروس (كورونا) من سكان المحافظة قادميْن من الخارج







وجدد رواجبة التأكيد على التزام المنشآت العامة والخاصة والاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر وكافة المنشآت الأخرى بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة، وستقوم اللجان بالتفتيش وتكثيف جولاتها، ومخالفة المتجاوزين.

وأضافت في بيان نشرته المحافظة على صفحتها على (فيسبوك)، أنهما الآن يمكثان في أريحا مركز الحجر.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، عن إصابتين بفيروس (كورونا) من القادمين من خارج الوطن، من سكان المحافظة.