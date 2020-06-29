"الشعبية" القيادة العامة: التطبيع مشاركة بخيانة شعبنا وأمتنا والاحتلال سيدفع ضريبة احتلاله





ووجه الدعوة إلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى المشاركة في المقاومة والجهاد ضد المحتل فالمعركة في فلسطين واضحة جلية بأنها ضد "محتل صهيوني أمريكي" يستهدف كل الأمة".



ودعا القريوتي إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية المبنية على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية مع ضرورة عقد لقاء عاجل للأمناء العامون لوضع إستراتيجية وطنية لتحقيق الوحدة والتحرير.



وشدد على دعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة المحتل والضم والعمل على تشكيل إقتصاد وطني مقاومة مبني على مقاطعة منتجات المحتل ودعم المنتج الوطني.





رام الله - دنيا الوطنأكد لؤي القريوتي، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" في قطاع غزة، على أن من يطبع مع الاحتلال هو يشارك عملياً الاحتلال في استهدافه لمقدساتنا وأرضنا.وقال خلال مشاركته في اللقاء الوطني "موحدون في مواجهة قرار الضم و(صفقة القرن)" وإن التطبيع هو فعل خياني لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية في مواجهة المحتل.وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي يجب أن يدفع ضريبة احتلاله وإجراءاته من دمائه و"أرواح مغتصبيه".وأضاف القريوتي: "إن مقاومة المحتل بكل الأشكال والوسائل وعلى رأسها المقاومة المسلحة هو الطريق الأمثل لمواجهة صفقة القرن وقرارات الضم ونحن بنفس الوقت مع كل أشكال مقاومة المحتل.