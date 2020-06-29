عاجل

  • الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار بمنطقة مفتوحة بجنوب غلاف غزة بعد إطلاق نار ليس صاروخياً

شؤون فلسطينية

كيف تتم عملية ذبح الأضحية بالمسلخ البلدي بغزة.. وما دور الطبيب البيطري؟

كيف تتم عملية ذبح الأضحية بالمسلخ البلدي بغزة.. وما دور الطبيب البيطري؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد المهندس أحمد أبو عبدو، مدير الصحة والبيئة في بلدية غزة، أن مسلخ البلدية على جهوزية تامة لاستقبال الاضاحي، حيث يتم في الايام العادية ذبح من 20 الى 25 رأس عجل يوميا، ولكن في عيد الاضحى فإن قدرة المسلخ تتم عبر العمل على 4 شيفتات.

وأوضح أبو عبدو في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه في اليوم الأول من عيد الأضحى لا تتم فيه عملية الذبح في المسلخ، بسبب أن الموظفين يؤدون شعائر العيد، لافتا إلى أن المجلس البلدي عمل على وضع شروط لتلزيم العمل في مسلخ البلدية.

وأشار إلى أن قدرة المسلخ على استيعاب كميات الأضاحي في مدينة غزة تقدر ما بين 5000 الى 5500 رأس عجل، وذلك خلال أيام عيد الاضحى، لافتا إلى أن غالبية المواطنين يذبحون الاضحية في اليوم الاول والثاني من العيد.

وقال: "بعض المكاره الصحية تكون منتشرة في مدينة غزة، حيث هناك ذبح عشوائي، حيث يقوم المواطن بجلب الذبيحة الى منزله، وهذا يحتوي على مكاره صحية وبيئية قد تلحق بالمواطنين والسكان المحيطين به، حيث أن كل ذبيحة لابد ان يوجد لديها كشف وقائي وبيطري وان يكون هناك مشرف مرخص لعملية الذبح".

وأضاف أبو عبدو: "كل ذبيحة تنتج 50% من وزنها كنفايات، ناهيك عن كميات من البكتيريا الممرضة الموجودة على الارض بجوار المواطنين والاطفال ويتم التخلص منها عبر شبكات الصرف الصحي، وهذه تسبب مكاره صحية ورائحة، حيث ان القاء المخلفات بجوار الحاوية او داخلها، تعمل على انتشار الحيوانات الضالة، والذباب والحشرات الضارة",

وأشار إلى أن بلدية غزة خلال السنوات الماضية كانت تحرص على التقليل من هذه الظواهر بشكل كبير وسريع، بحيث لا ينتج عن ذلك ضرر على المواطنين، منوها في الوقت ذاته إلى أن دماء الذبائح تتوجه الى محطة المعالجة ويتم معالجتها ويتم التخلص منها في مياه البحر، وهذا غير منظم بيئيا.

وقال: "تم تحرير نظام المسالخ المؤقتة، بجوار المسلخ المرخص وتحتوي على كافة الشروط الصحية من وقت ذبح الاضحية وحتى مرحلة التقطيع وايصالها للمضحي، وستكون موزعة جغرافيا، حيث ستحرص البلدية على الايعاز للمواطن بوجود هذه المسالخ بالمناطق القريبة منه، وستقوم البلدية بترخيصها وضمان وجود الشروط البيئية وطبيب بيطري، وستكون منتشرة في مدينة غزة، وستكون منظمة بمشاركة الوزارات الاخرى".

وأشار أبو عبدو، إلى أن عدد المسالخ المؤقتة سيكون ما بين 25 الى 30 مسلخاً مؤقتا موزعين على المناطق في غزة، وستدعو البلدية، المواطنين للذبح فيها.

وحول الية تقديم الطلبات في المسالخ المؤقتة، أكد مدير الصحة والبيئة في بلدية غزة، أنه سيتم فرض شروط بيئة وصحية المسالخ، وهي لضمان المصلحة العامة للمواطن، لافتا إلى ان يتم تقديم الطلبات لأصحاب المسالخ المؤقتة، وطلب اخر لمسلخ البلدية الرئيسي، مشيرا إلى أن هناك لجنة معينة مشكلة من البلدية لمراقبة بعض المسالخ، ويتم تزويدها بالخدمات البيئية وهي ضمان معالجة الصرف الصحي الناتج، لافتا إلى أن تكلفة هذه الخدمات ستكون مفروضة على رسوم المسلخ.

وقال: "ترحيل 6 كوب تكلف 200 شيكل، و20 كوباً تكلفتها 300 شيكل، وهذه الرسوم تهدف لضبط عملية الذبح العشوائي، وترخيص المسالح المؤقتة وليست الجباية او الاستثمار".

وحول الشروط الواجب توافرها في الاضحية، أكد أبو عبدو، أنه يتم جلب الاضحية الى مسلخ البلدية ويتم مكوثها ما بين 12 الى 14 ساعة، وبعد ذلك يتم توجيهها الى (الزناقة) المكانيكية، وقبل ذلك يتم فحصها من قبل الطبيب البيطري، وبعد توافر الشروط الفنية التي يصعب على المواطن تحديدها في الاضحية، حيث أن الطبيب البيطري هو الذي يحدد هل الاضحية صالحة للذبح ام لا، مشيرا إلى انه يتأكد أن الذبيحة ليست معرضة للضرب او الكسر، بالاضافة الى فحص الكبد، وبعد ذلك يعطي الامر بأنها صالحة ام غير صالحة.

أخبار ذات صلة

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار جنوب &#34;غلاف غزة&#34; بعد إطلاق نار ليس صاروخياً

الجيش الإسرائيلي: تفعيل إنذار جنوب "غلاف غزة" بعد إطلاق نار ليس صاروخياً

فلسطين: 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعدد إصابات اليوم 195

فلسطين: 98 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وعدد إصابات اليوم 195

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

دائرة اللاجئين في حماس تصدر تصريحاً حول قرار الضم الإسرائيلي

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

اشتية يدعو الحكومة البريطانية لتطبيق اعتراف البرلمان بدولة فلسطين

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

إسرائيل تصدر إعلاناً جديداً بشأن دخول العمال والسكان الفلسطينيين

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

محافظة الخليل تنشر التقرير اليومي للجان الصحة والسلامة العامة

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

عشراوي: سرقة الأراضي مرفوضة كليا سواء كانت بشكل مباشر أو جزئي

محافظ قلقيلية: إصابتان بفيروس (كورونا) من سكان المحافظة قادميْن من الخارج

محافظ قلقيلية: إصابتان بفيروس (كورونا) من سكان المحافظة قادميْن من الخارج

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

السيسي يُوضح سبب مقولة: &#34;هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه&#34;

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"