كيف تتم عملية ذبح الأضحية بالمسلخ البلدي بغزة.. وما دور الطبيب البيطري؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد المهندس أحمد أبو عبدو، مدير الصحة والبيئة في بلدية غزة، أن مسلخ البلدية على جهوزية تامة لاستقبال الاضاحي، حيث يتم في الايام العادية ذبح من 20 الى 25 رأس عجل يوميا، ولكن في عيد الاضحى فإن قدرة المسلخ تتم عبر العمل على 4 شيفتات.



وأوضح أبو عبدو في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه في اليوم الأول من عيد الأضحى لا تتم فيه عملية الذبح في المسلخ، بسبب أن الموظفين يؤدون شعائر العيد، لافتا إلى أن المجلس البلدي عمل على وضع شروط لتلزيم العمل في مسلخ البلدية.



وأشار إلى أن قدرة المسلخ على استيعاب كميات الأضاحي في مدينة غزة تقدر ما بين 5000 الى 5500 رأس عجل، وذلك خلال أيام عيد الاضحى، لافتا إلى أن غالبية المواطنين يذبحون الاضحية في اليوم الاول والثاني من العيد.



وقال: "بعض المكاره الصحية تكون منتشرة في مدينة غزة، حيث هناك ذبح عشوائي، حيث يقوم المواطن بجلب الذبيحة الى منزله، وهذا يحتوي على مكاره صحية وبيئية قد تلحق بالمواطنين والسكان المحيطين به، حيث أن كل ذبيحة لابد ان يوجد لديها كشف وقائي وبيطري وان يكون هناك مشرف مرخص لعملية الذبح".



وأضاف أبو عبدو: "كل ذبيحة تنتج 50% من وزنها كنفايات، ناهيك عن كميات من البكتيريا الممرضة الموجودة على الارض بجوار المواطنين والاطفال ويتم التخلص منها عبر شبكات الصرف الصحي، وهذه تسبب مكاره صحية ورائحة، حيث ان القاء المخلفات بجوار الحاوية او داخلها، تعمل على انتشار الحيوانات الضالة، والذباب والحشرات الضارة",



وأشار إلى أن بلدية غزة خلال السنوات الماضية كانت تحرص على التقليل من هذه الظواهر بشكل كبير وسريع، بحيث لا ينتج عن ذلك ضرر على المواطنين، منوها في الوقت ذاته إلى أن دماء الذبائح تتوجه الى محطة المعالجة ويتم معالجتها ويتم التخلص منها في مياه البحر، وهذا غير منظم بيئيا.



وقال: "تم تحرير نظام المسالخ المؤقتة، بجوار المسلخ المرخص وتحتوي على كافة الشروط الصحية من وقت ذبح الاضحية وحتى مرحلة التقطيع وايصالها للمضحي، وستكون موزعة جغرافيا، حيث ستحرص البلدية على الايعاز للمواطن بوجود هذه المسالخ بالمناطق القريبة منه، وستقوم البلدية بترخيصها وضمان وجود الشروط البيئية وطبيب بيطري، وستكون منتشرة في مدينة غزة، وستكون منظمة بمشاركة الوزارات الاخرى".



وأشار أبو عبدو، إلى أن عدد المسالخ المؤقتة سيكون ما بين 25 الى 30 مسلخاً مؤقتا موزعين على المناطق في غزة، وستدعو البلدية، المواطنين للذبح فيها.



وحول الية تقديم الطلبات في المسالخ المؤقتة، أكد مدير الصحة والبيئة في بلدية غزة، أنه سيتم فرض شروط بيئة وصحية المسالخ، وهي لضمان المصلحة العامة للمواطن، لافتا إلى ان يتم تقديم الطلبات لأصحاب المسالخ المؤقتة، وطلب اخر لمسلخ البلدية الرئيسي، مشيرا إلى أن هناك لجنة معينة مشكلة من البلدية لمراقبة بعض المسالخ، ويتم تزويدها بالخدمات البيئية وهي ضمان معالجة الصرف الصحي الناتج، لافتا إلى أن تكلفة هذه الخدمات ستكون مفروضة على رسوم المسلخ.



وقال: "ترحيل 6 كوب تكلف 200 شيكل، و20 كوباً تكلفتها 300 شيكل، وهذه الرسوم تهدف لضبط عملية الذبح العشوائي، وترخيص المسالح المؤقتة وليست الجباية او الاستثمار".



وحول الشروط الواجب توافرها في الاضحية، أكد أبو عبدو، أنه يتم جلب الاضحية الى مسلخ البلدية ويتم مكوثها ما بين 12 الى 14 ساعة، وبعد ذلك يتم توجيهها الى (الزناقة) المكانيكية، وقبل ذلك يتم فحصها من قبل الطبيب البيطري، وبعد توافر الشروط الفنية التي يصعب على المواطن تحديدها في الاضحية، حيث أن الطبيب البيطري هو الذي يحدد هل الاضحية صالحة للذبح ام لا، مشيرا إلى انه يتأكد أن الذبيحة ليست معرضة للضرب او الكسر، بالاضافة الى فحص الكبد، وبعد ذلك يعطي الامر بأنها صالحة ام غير صالحة.