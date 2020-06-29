ارتفاع كبير بعدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

ومن بين المصابين، 43 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 319 حالة وفاة.



وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون (كوورنا) في إسرائيل، (كابينيت كورونا)، اليوم الإثنين، تقييد التجمهر داخل قاعات الحفلات والأفراح لينخفض عدد الأشخاص فيها إلى 100.





أما دور العبادة فلا يتجاوز عدد المصلين 50، وتقرر تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تصاعد المنحنى الوبائي في البلاد، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الإثنين، 637 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل ارتفع إلى 24.276 مصاباً.