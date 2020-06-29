سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سجل الأردن اليوم الإثنين، سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ومن بين الإصابات، اثنتان محلية، والبقيّة خارجيّة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين،



وأوضحت أن الاصابات توزعت على النحو التالي، 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، (من المملكة العربيّة السعوديّة)، وحالتان لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وجابر، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، وحالتان من العمالة غير الأردنيّة في مركز حدود الكرامة.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، في المملكة إلى (1128) حالة.



كما سُجِّلت أيضاً سبع حالات شفاء لهذا اليوم، (6) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.



رام الله - دنيا الوطن