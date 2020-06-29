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مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفي في مصر اليوم الإثنين، سبعة مرضى مصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، جراء حريق شب في مستشفى خاص بمدينة الإسكندرية.

كما أُصيب تسعة آخرون في الحادث، وفق ما ذكر ديوان محافظة الإسكندرية في بيان، مضيفاً أن الحريق اندلع جراء ماس كهربائي، فيما قال مصدر قضائي إن تحقيقا موسعا فُتح لمعرفة أسباب الحريق.

وجاء في بيان المحافظة أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق ومنعت امتداده إلى باقي أرجاء المستشفى، وأضاف أن المصابين والمرضى نقلوا لأماكن أخرى فيما نُقلت الجثث إلى المشرحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأعلنت مصر أمس الأحد، تسجيل 65188 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد حتى أمس الأحد من بينهم 2789 حالة وفاة. 

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