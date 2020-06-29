دولي

إيران تصدر أمر اعتقال بحق دونالد ترامب.. وواشنطن ترد

إيران تصدر أمر اعتقال بحق دونالد ترامب.. وواشنطن ترد
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الإثنين، أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة و35 آخرين.

ويأتي إصدار أمر الاعتقال، فيما يتعلق بقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول)، حسب ما ذكرت وكالة (فارس) للأنباء عن مدعي عام طهران، علي القاصي مهر.

وقالت وكالة أنباء (رويترز): إن الولايات المتحدة والشرطة الدولية رفضتا فكرة التحرك بناء على مثل هذه المذكرة.

وفي الثالث من يناير كانون الثاني قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق

وقتل سليماني بداية العام الجاري، في قصف أمريكي استهدف موكبه في العاصمة العراقية بغداد. 

وقال القاصي مهر: إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي، وأضاف: أن إيران طلبت من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني.

وقال القاصي مهر إن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، مضيفا: أن إيران ستمضي قدما في الأمر بعد انتهاء فترة ولاية ترامب.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران، برايان هوك خلال مؤتمر صحفي في السعودية إن المذكرة "حيلة دعائية".

وقال: "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية...هذا أمر ذو طبيعة سياسية. ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار... إنه حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد".

وذكرت الشرطة الدولية في بيان أن دستورها يمنعها من "التدخل أو القيام بأنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية".

وأضاف البيان: "ومن ثم، فإن الإنتربول لا يدرس طلبات من هذا النوع في حال إرسالها إلى الأمانة العامة".

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