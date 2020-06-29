المرور بغزة: سنحاسب أي سائق يقود بسرعة جنونية وسنشدد المخالفات والغرامات المالية

قال العقيد فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث الطرق في غزة، إن الشهر الحالي شهد زيادة في معدلات حوادث الطرق والوفيات، لافتاً إلى أن قطاع غزة سجل خمس حالات وفاة وعدد من الحالات الخطيرة.



وأضاف حرب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن كإدارة عامة للمرور إجراءتنا لا تخرج عن العمل الاعتيادي من تطبيق القانون، وسيكون هناك زيادة من إجراءاتنا الرقابية على السائق المخالف".



وتابع حرب: "نشرنا أعداد من أفراد الشرطة على الشوارع الرئيسية وخاصة صلاح الدين والرشيد وأعطينا تعليمات بمحاسبة أي سائق يقود بسرعة جنونية باعتبار أن أهم الأسباب التي أدت لتلك الحوادث السرعة الجنونية".



وأكمل حرب: "تعليماتنا كانت بخصوص تشديد المخالفات والغرامات المالية على المخالفين ولن نتساهل في إجراءتنا التي تكون وفق القانون ولا تخرج عن عمل إدارة المرور وذلك حفاظا على الجميع".



واستطرد بالقول: "طبيعة عملنا نحن كإدارة عامة للمرور العمل بشكل مستمر واعيتادي في ضبط الحالة المرورية ومراقبة السائق ولن نخرج عن العمل المألوف ولكن مع التشديد وسنحاسب أي سائق يقوم بسرعة جنونية ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ولن نتساهل في محاسبة السائق".



خاص دنيا الوطن