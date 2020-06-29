عاجل

  • تونس: لن يتم اللجوء لخيار الإغلاق في حال موجة ثانية من (كورونا)

  • إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 24.276 مصاباً

شؤون فلسطينية

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، أن حكومة الاحتلال لا تستطيع تجاهل الضغوط الدولية الرافضة لخطة الضم، ولا المقاومة الفلسطينية، والتي تأخذها بالحسبان، وطالب بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية تحت قيادة فلسطينية موحدة.

وأشار البرغوثي إلى وجود معارضة عامة دولية لخطة الضم، معزيًا "لأنه ثابت قطعا أنه خرق للقانون الدولي، ولكل المواثيق والشرعيات الدولية، وخاصة لدى الدول الأوروبية التي ترى حرجا شديدا في تبني رؤية مزدوجة لموضوع الضم"، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وتوقع البرغوثي "إما أن يبدأ الضم الشامل فورا، أو يحاول نتنياهو الإفلات من الغضب الفلسطيني والعالمي، وذلك بالإعلان عن ضم جزئي وذلك من خلال ضم بعض التكتلات الاستيطانية الكبرى".

ولفت البرغوثي إلى أن الضم التدريجي أو الزاحف مثله مثل الضم الشامل، مؤكدًا أن "أي بقعة يقوم بضمها ستكون خطوة أولى نحو الضم الشامل، وهي استمرار لسياسة الاحتلال القديمة والمتجددة والتي قامت عليها دولة الاحتلال قبل أكثر من 70 عاما، وكانت الخطيئة بتوقيع اتفاق أوسلو دون وقف الاستيطان".

وأوضح البرغوثي إلى أن الضم يعني أن المنطقة المضمومة تصبح جزءا من دولة "إسرائيل" ويسري عليها القانون الإسرائيلي، وقال: "قانون القومية الذي يعني أن حق تقرير المصير على هذه الأرض فقط لليهود، وأن الفلسطيني من سكان الضفة لن يستطيع الوصول لأرضه إلا بتصاريح خاصة".

وبيّن البرغوثي أنه وحسب صفقة القرن فإن أصحاب الأراضي الفلسطينيين، سيصبحون في حالة ضم أراضيهم بحكم المستأجرين، وربما لفترة محدودة.

وأكد البرغوثي على ضرورة تزايد المقاومة الشعبية، وأن مواجهة الضم يحتاج لقيادة فلسطينية موحدة ضمن خطوات تغيّر المسار بشكل كامل، وطالب بتبني استراتيجية كفاحية مختلفة، مبنية على تصعيد المقاومة الشعبية، وإطار قيادي موحد ودعم صمود بقاء الناس في الأغوار والقدس والخليل وغيرها، واستنهاض حركة مقاطعة وفرض عقوبات على "إسرائيل".

وأشار إلى أن الضم قد بدد ثلاثة أوهام، أولها إمكانية التفاوض أو الوصول لحل وسط مع "الحركة الصهيونية"، وثانيها أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكا في عمل أي تفاوض أو عملية سلام، وثالثا القضاء على وهم حل الدولتين".

ودعت الفصائل الفلسطينية في غزة خلال لقاء وطني، إلى اعتبار يوم الأربعاء القادم 1/7 يوم غضب شعبي، لمواجهة خطة الضم التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه.

أخبار ذات صلة

تعرّف على معلومات &#34;مهمة&#34; عن منطقة الأغوار المستهدفة إسرائيلياً

تعرّف على معلومات "مهمة" عن منطقة الأغوار المستهدفة إسرائيلياً

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

شاهد: محكمة طلابية في تونس تحاكم قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم

شاهد: محكمة طلابية في تونس تحاكم قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم

طالع: قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بشأن &#34;الضم&#34; و(كورونا)

طالع: قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بشأن "الضم" و(كورونا)

فتح: نطالب الكل الفلسطيني بالعدول عن التصريحات التي تظهرنا كقوة عسكرية أمام إسرائيل

فتح: نطالب الكل الفلسطيني بالعدول عن التصريحات التي تظهرنا كقوة عسكرية أمام إسرائيل

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

بلدية غزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; لأصحاب المسالخ ومزارع المواشي

بلدية غزة تصدر إعلاناً "مهماً" لأصحاب المسالخ ومزارع المواشي

شاهد: أصغر مصاب بفيروس (كورونا) في فلسطين

شاهد: أصغر مصاب بفيروس (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

شرطة الاحتلال تبعد فتاة عن الأقصى لمدة ستة أشهر

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

البرغوثي: مقاومة الضم بتصعيد المقاومة الشعبية ضمن إطار قيادي موحد

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم &#34;جبل البابا&#34; شرق القدس

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

هل ستُؤجل جلسة محاكمة المتهمين بقضية وفاة إسراء غريب غداً؟

هل ستُؤجل جلسة محاكمة المتهمين بقضية وفاة إسراء غريب غداً؟

&#34;التنمية&#34;: استجابة عربية لطلب فلسطين التدخل العاجل وإغاثة جهودها بمواجهة (كوفيد-19)

"التنمية": استجابة عربية لطلب فلسطين التدخل العاجل وإغاثة جهودها بمواجهة (كوفيد-19)

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سبع حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

مصر: وفاة سبعة مصابين بفيروس (كورونا) اختناقاً

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

السيسي يُوضح سبب مقولة: &#34;هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه&#34;

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"