دولي

روسيا: تسجيل أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

روسيا: تسجيل أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الإثنين، أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ 29 نيسان/إبريل الماضي. 

يأتي ذلك بعد ما أعلن الفريق الوطني لإدارة أزمة (كورونا)، تسجيل 6719 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.

كما سجل 93 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 9166.

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