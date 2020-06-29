روسيا: تسجيل أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت روسيا اليوم الإثنين، أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ 29 نيسان/إبريل الماضي.



يأتي ذلك بعد ما أعلن الفريق الوطني لإدارة أزمة (كورونا)، تسجيل 6719 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.



كما سجل 93 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 9166.





رام الله - دنيا الوطن