اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

قررت دولة الكويت إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار العاصمة الدولي اعتباراً من الأول من آب/أغسطس المقبل، بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس (كورونا).



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية،على موقع (تويتر)، أن "مجلس الوزراء وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول آب/أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13آذار/مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





رام الله - دنيا الوطن