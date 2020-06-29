العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

محمود العالول

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نائب رئيس الحركة اليوم الإثنين: إن الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم من حيث المبدأ سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله.



وأضافت في تصريحات صحفية، أن الشعب الفلسطيني سيواصل فعالياته ومقاومته الشعبية "رفضاً للضم والاحتلال".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إن المحادثات مع الفريق الأمريكي، بشأن خطط الضم "تحت غطاء السرية"، ولا "يعتمد على حزب (أزرق أبيض).



وقالت (القناة 12) الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث في لقاء مغلق لحزب (الليكود)، بأننا "على اتصال مع الفريق الأمريكي الموجود هنا في إسرائيل، والأمر تحت غطاء السرية، الموضوع لا يعتمد على (أزرق أبيض)".



ويزور وفد أمريكي برئاسة مبعوث عملية السلام، آفي بيركوفتش، إسرائيل، حيث التقى اليوم زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس.



ومن المقرر أن تبدأ حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، المداولات الرسمية بشأن خطة الضم يوم الأربعاء الأول من تموز/يوليو.



إلا أن غانتس شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي، أكد لأعضاء الطاقم الأمريكي اليوم الإثنين، بأن الأول من تموز/يوليو ليس موعداً مقدساً.