بلدية غزة تصدر إعلاناً "مهماً" لأصحاب المسالخ ومزارع المواشي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة اليوم الإثنين، إعلاناً "مهماً" وخصصته لأصحاب المسالخ، ومزارع المواشي قبل نحو شهر من حلول عيد الأضحى المبارك.
أصدرت بلدية غزة اليوم الإثنين، إعلاناً "مهماً" وخصصته لأصحاب المسالخ، ومزارع المواشي قبل نحو شهر من حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت البلدية في الإعلان الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنها ستمنح إذناً استثنائياً للذبح في المسالخ المؤقتة الخاصة بالمزارع وذلك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وللحد من الذبح العشوائي.
وفيما يلي نص الإعلان:
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