بلدية غزة تصدر إعلاناً "مهماً" لأصحاب المسالخ ومزارع المواشي





وقالت البلدية في الإعلان الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إنها ستمنح إذناً استثنائياً للذبح في المسالخ المؤقتة الخاصة بالمزارع وذلك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وللحد من الذبح العشوائي.





وفيما يلي نص الإعلان:













رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة اليوم الإثنين، إعلاناً "مهماً" وخصصته لأصحاب المسالخ، ومزارع المواشي قبل نحو شهر من حلول عيد الأضحى المبارك.