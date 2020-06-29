شاهد: أصغر مصاب بفيروس (كورونا) في فلسطين

















رام الله - دنيا الوطنيعد الطفل الرضيع ياسر شديد البالغ من العمر (45 يوماً)، من مدينة دورا جنوب الخليل، أصغر مصاب بفيروس (كورونا) في فلسطين.واُلتقطت صورٌ للرضيع باسم، وهو في حضن أمه من مدينة دورا.يشار إلى أن عدد الحالات النشطة بفيروس (كورونا) في فلسطين، يبلغ 1716 حتى التحديث الصباحي لوزارة الصحة، اليوم الإثنين.