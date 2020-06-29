بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس

منطقة جبل البابا

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات مسح للمساكن في تجمع "جبل البابا" البدوي جنوب شرق القدس المحتلة.



وقال ممثل التجمع عطا الله مزارعة، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وضباطه اقتحموا المنطقة، وأجروا عمليات مسح وتفتيش لعدد من المنازل، تمهيداً لضم الجبل لمستوطنة (معاليه ادوميم) القريبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن أحد ضباط الاحتلال أبلغهم أن عمليات المسح في الجبل، تأتي تمهيداً لعملية "الضم" خلال اليومين القادمين.



ويقطن الجبل 400 مواطن يتعرضون لشتى المضايقات في المنطقة، وجميعهم مهددون بالتهجير القسري، في أي لحظة.