شؤون فلسطينية

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس
منطقة جبل البابا
رام الله - دنيا الوطن
أجرت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات مسح للمساكن في تجمع "جبل البابا" البدوي جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال ممثل التجمع عطا الله مزارعة، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وضباطه اقتحموا المنطقة، وأجروا عمليات مسح وتفتيش لعدد من المنازل، تمهيداً لضم الجبل لمستوطنة (معاليه ادوميم) القريبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن أحد ضباط الاحتلال أبلغهم أن عمليات المسح في الجبل، تأتي تمهيداً لعملية "الضم" خلال اليومين القادمين.

ويقطن الجبل 400 مواطن يتعرضون لشتى المضايقات في المنطقة، وجميعهم مهددون بالتهجير القسري، في أي لحظة.

أخبار ذات صلة

طالع: قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بشأن &#34;الضم&#34; و(كورونا)

طالع: قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بشأن "الضم" و(كورونا)

فتح: نطالب الكل الفلسطيني بالعدول عن التصريحات التي تظهرنا كقوة عسكرية أمام إسرائيل

فتح: نطالب الكل الفلسطيني بالعدول عن التصريحات التي تظهرنا كقوة عسكرية أمام إسرائيل

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

بلدية غزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; لأصحاب المسالخ ومزارع المواشي

بلدية غزة تصدر إعلاناً "مهماً" لأصحاب المسالخ ومزارع المواشي

شاهد: أصغر مصاب بفيروس (كورونا) في فلسطين

شاهد: أصغر مصاب بفيروس (كورونا) في فلسطين

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

نتنياهو: أمر الضم &#34;تحت غطاء السرية&#34; ولا يعتمد على (أزرق أبيض)

نتنياهو: أمر الضم "تحت غطاء السرية" ولا يعتمد على (أزرق أبيض)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

العالول: الجانب الفلسطيني ضد مخطط الضم سواءً جرى تنفيذه الآن أو تم تأجيله

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم &#34;جبل البابا&#34; شرق القدس

بعمليات مسح للمساكن.. سلطات الاحتلال تمهد لضم "جبل البابا" شرق القدس

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

محافظ طولكرم: استمرارا لمنع الأعراس سيتم احتجاز أصحاب القاعات والفرق الفنية المخالفين

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة في أراضي عصيرة الشمالية

&#34;التنمية&#34;: استجابة عربية لطلب فلسطين التدخل العاجل وإغاثة جهودها بمواجهة (كوفيد-19)

"التنمية": استجابة عربية لطلب فلسطين التدخل العاجل وإغاثة جهودها بمواجهة (كوفيد-19)

الخارجية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح في خداع المجتمع الدولي

الخارجية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح في خداع المجتمع الدولي

حماس: الإفراج عن محرري وفاء الأحرار شرط لأي صفقة جديدة

حماس: الإفراج عن محرري وفاء الأحرار شرط لأي صفقة جديدة

المنظمات الأهلية: يجب توحيد الخطاب الإعلامي والشفافية في نشر المعلومات

المنظمات الأهلية: يجب توحيد الخطاب الإعلامي والشفافية في نشر المعلومات

منوعات

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

سامي مغاوري يتعرض للضرب على يد سيدة بمكان عام لسبب غير متوقع

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

فيلم مصري يحقق إيرادات 62 جنيهاً في أول أيام عودة السينما

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إلهام شاهين: مرسي طلب مقابلتي.. وجلست مع بشار الأسد ساعة كاملة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

إسرائيل تعرض مسلسل حول صراعها مع إيران.. تم تصويره في هذه الدولة

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

رئيس لجنة مكافحة (كورونا ) بمصر يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

أصوله ليست سورية وأنجب 11 ابنًا.. من هو ياسين بقوش الذي قتل بقذيفة؟

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

شمس الكويتية: مشهد رقصي تفوق على حفل نانسي عجرم ونجوى كرم

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل اعتزلت عبلة كامل الفن؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ&#34;صورة فاضحة&#34; أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

هل تٌحاول حنان رضا العودة للأضواء بـ"صورة فاضحة" أرسلتها لصديقتها بالخطأ؟

عربي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

اعتباراً من بداية أغسطس.. إعادة تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي

السيسي يُوضح سبب مقولة: &#34;هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه&#34;

السيسي يُوضح سبب مقولة: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"

استقالة ثاني مسؤول لبناني كبير وسط أزمة تهدد استقرار بلاده

استقالة ثاني مسؤول لبناني كبير وسط أزمة تهدد استقرار بلاده

الرئيس اللبناني لإسرائيل: لن نسمح بالتعدي على مياهنا الإقليمية المعترف بها دولياً

الرئيس اللبناني لإسرائيل: لن نسمح بالتعدي على مياهنا الإقليمية المعترف بها دولياً